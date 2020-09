Incendio in un appartamento, donna trovata morta in camera da letto: colpa di una sigaretta

Ultimo aggiornamento: 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio in un appartamento in via della Pace a, frazione di. Morta una donna S.G. di 86 anni. Quest’ultima, che domani avrebbe compiuto gli anni, è stata trovata senza vita nella camera da letto, probabilmente morta per le esalazioni da fumo. Con lei nell’appartamento anche il marito, e un altro membro della famiglia, entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso del Mazzini. Tutta da ricostruire la dinamica dell’incendio ma si presume che il rogo sia partito da una sigaretta.