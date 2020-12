Roma, paura all'Ostiense, appartamento in fiamme. Otto intossicati

Un appartamento al primo piano di un palazzo di via di Sant'Adautto 13, in zona Ostiense, è andato a fuoco alle 5,41 di oggi. L'abitazione è stata parzialmente distrutta dalle fiamme e ritenuta inagibile dai vigili del fuoco. Otto persone sono state portate in ospedale per aver inalato il fumo.

Incendio a Cerveteri, fiamme nel capannone sull’Aurelia

APPROFONDIMENTI IL CASO Roma, due appartamenti in fiamme in poche ore: mamma resta ustionata... IL ROGO Roma, incendio in una palazzina all'Appio: morta una donna LA PAURA Incendio in un appartamento a Pomezia, due donne salvate dai... ROMA Genzano, incendio in una palazzina in centro: decine di persone...

Ariccia, muore una 74enne a causa delle esalazioni di una stufa a pellet

Ultimo aggiornamento: 12:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA