Incendio a Bologna in un appartamento, tre bambini morti insieme alla mamma: Stefania Alexandra Nistor aveva 32 anni

Incendio a Bologna. Tre bambini e la mamma sono morti in un rogo scoppiato nella notte. La tragedia è avvenuta in un appartamento in via Bertocchi, periferia della città. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia

Paura a Sora, incendio in un'abitazione per un monopattino lasciato in carica

Le vittime

Anche la madre dei tre bimbi, una donna di 32 anni di origine romena, è deceduta durante il trasporto in ospedale. I bimbi morti risultano essere due gemelli di circa due anni e un fratello di sei anni. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, in aiuto ai vigili del fuoco, con Scientifica e Squadra mobile per gli accertamenti. Sarebbe arrivato sul posto in abiti da lavoro, nel corso della notte, il padre dei bambini, due gemelli di due anni e un fratello di sei, morti in via Bertocchi a Bologna.

La mamma

La madre, Stefania Alexandra Nistor, 32 anni, di origine romena, è deceduta durante il trasporto in ospedale.

I bambini

I bimbi si chiamavano Giorgia Alexandra Panaite, la più grande, Mattia Stefano e Giulia Maria i due gemelli.

I vicini

Sono sotto choc i vicini di via Bertocchi dove viveva la donna che questa notte è morta in un incendio, insieme ai suoi tre figli, due gemelli di due anni e uno di sei. L'appartamento si trova al quarto piano di un palazzo dove sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e 118. «Una tragedia», dice un uomo che conosceva la famiglia.

«Una bellissima famiglia»

«Stefania era una ragazza molto gentile e carina, una bellissima famiglia. Era separata dal marito ma avevano un rapporto bello, i bimbi erano allegri e felici». Lo ha detto una vicina che abita nello stesso pianerottolo dove viveva Stefania Alexandra Nistor, la 32enne morta a Bologna in un incendio in via Bertocchi con i tre figli. Un'altra vicina che conosceva la donna è arrivata piangendo per la forte commozione. «Conoscevo la ragazza, era una brava ragazza. I bambini erano un amore, educatissimi, volevo prendergli le uova di Pasqua», la testimonianza di un'altra vicina.

Cosa è successo, la stufetta

Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell'appartamento al quarto piano, hanno trovato un ambiente saturo di fumo e verosimilmente è stata questa la causa delle morti di una donna e dei suoi tre figli piccoli. L'incendio infatti sarebbe stato di modeste dimensioni e ha coinvolto una stufetta elettrica in camera da letto e quindi si è sprigionato tanto fumo. L'intervento dei vigili del fuoco, con il nucleo investigativo antincendio, è di poco prima dell'una e si è concluso intorno alle 5.

Il sindaco

«Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell'incendio e sull'identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza». Lo dice il sindaco di Bologna Matteo Lepore.