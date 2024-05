Incendio a Bolzano, brucia stabilimento Alpitronic (che produce colonnine di ricarica per auto elettriche): chiuso lo spazio aereo

Un grande incendio è scoppiato verso le 9.15 a Bolzano nella zona artigianale Piani, nei pressi dei Magazzini generali. Un' enorme colonna di fumo si è alzata sulla città. Sul posto si stanno recando tutti i vigili del fuoco di Bolzano e dei dintorni. Una scuola superiore che si trova nelle vicinanze è stata evacuata.

Deposito in fiamme, struttura a rischio crollo. Caccia ai fuggitivi. Il sindaco: «Non è un bel segnale»

Maxi incendio a Bolzano

In fiamme l'intero stabilimento dell'Alpitronic, leader mondiale delle colonne di ricarica per auto elettriche, in via di Mezzo ai Piani.

Il rogo è scoppiato in una zona nella quale sono in corso lavori di ristrutturazione e si è velocemente allargato. Per il momento non risultano feriti o vittime. E' stato chiuso lo spazio aereo sulla città. La lotta contro il rogo risulta assai difficile.

«Tenere le finestre chiuse»

«La situazione è sotto controllo e l'unica precauzione da adottare è di tenere le finestre chiuse nelle vicinanze. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell'Agenzia dell'Ambiente». E' quanto comunica il Comune di Bolzano all'Ansa.

Gli interventi

I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano e i vigili del fuoco volontari di Bolzano-Citta, Gries e Oltrisarco-Aslago sono in azione e stanno lavorando per riportare l'incendio sotto controllo. Sul posto sono presenti anche i mezzi di soccorso e il medico d'urgenza. I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano e l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la protezione del clima stanno prelevando campioni a titolo precauzionale e li analizzano per verificare la presenza di eventuali residui, in modo da poter dare il via libera. Anche il presidente della Provincia e assessore provinciale alla Protezione civile, Arno Kompatscher, e l'assessore provinciale Luis Walcher hanno fatto un sopralluogo per farsi un'idea della situazione.