Va a fuoco il capannone dell'azienda agricola: messi in salvo gli animali

Un incendio è divampato in un'azienda agricola in via Ardeatina a Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 500 metri quadri di superficie. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio e gli animali sono stati messi in salvo.

Ultimo aggiornamento: 19:52

