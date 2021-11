Incendio in casa di riposo, morto un anziano: «Le fiamme forse causate da un caricabatteria»

Un incendio in una casa di riposo, forse causato dal surriscaldamento di un caricabatteria, ha provocato la morte di un anziano. È morto all'ospedale Cto di Torino, dove era stato trasportato in elicottero nelle scorse ore, Mario Gallinotti, 74 anni. Ospite della casa di riposo 'Il Castello' di Solero (Alessandria), nella tarda serata di ieri un incendio è divampato nella sua stanza. Resta ricoverato in ospedale ad Alessandria il 73enne in camera con lui. A portarli fuori dal locale sono stati due carabinieri della Stazione di Felizzano. Le fiamme, secondo le primissime indagini, potrebbero essere state causate dal surriscaldamento di un caricabatteria.

