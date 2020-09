Terribile incendio in casa di riposo: due feriti, anziani con i letti lungo la strada Video

Sarebbero due le persone ferite, pare in maniera lieve, nell'incendio che ha interessato una casa di riposo per anziani ad Albaredo d'Adige. Ospiti e personale sono riusciti, fortunatamente, ad essere messi in salvo. Sulla via che porta alla casa di riposo si vedono allineati a bordo strada, in entrambe le corsie, i letti con gli anziani con le mascherine sul viso, accuditi dagli infermieri e dai volontari della protezione civile. L'incendio si sarebbe sviluppato nel sottotetto. Ancora da chiarire le cause. Sarebbero 81 gli anziani portati fuori in tempo prima che le fiamme si estendessero ai locali. Uno solo di loro, al momento, sarebbe ferito. L'altra persona rimasta coinvolta, anch'essa in maniera lieve, è un operatore sanitario della casa di risposo che si è messa in salvo assieme agli altri 18 colleghi. Sulla zona sono confluite decine di squadre dei vigili del fuoco oltre che da Verona, anche dalle province limitrofe di Padova e Vicenza.

ALBAREDO D'ADIGE (VERONA) - Un incendio è scoppiato poco dopo le 11,40 alla. I soccorsi sono in corso, al momento con 4 squadre dei vigili del fuoco impegnate. Tutti gli ospiti della struttura sono stati evacuati. Ancora ignote le cause.