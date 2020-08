Roma, fiamme vicino al campo rom di Castel Romano, il fumo invade la carreggiata: chiusa la Pontina

A causa di un incendio, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma della statale 148 «Pontina», al chilometro 23, all'altezza di Castel Romano (Roma). La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l' incendio divampato al di fuori della sede stradale a qualche centinaio di metri di distanza dal campo rom. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità locale.



Ultimo aggiornamento: 17:29

