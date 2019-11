Incendio in una fabbrica di pelli a Frosinone. Paura in città: «Un boato, l'aria irrespirabile»

Vasto incendio in una fabbrica della zona Asi di Frosinone, nel capannone della Europages. La colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco. Nel capannone, di proprietà della società di pelletteria di lusso Europages, prima delle fiamme ci sarebbe stato un boato. E sui social molti utenti segnalano il timore per «l'aria irrespirabile».

Ilaria Fontana, deputata del M5S e portavoce alla Camera della Commissione Ambente, su Facebook scrive: «Mi sono recata sul posto (zona Asi Frosinone) per accertarmi personalmente dell'entita del danno. Il mio ringraziamento alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco che stanno operando. In attesa di ulteriori aggiornamenti, si raccomanda la massima precauzione. L'odore acre prende tutta la zona. L'emergenza ora è spegnere l'incendio. Poi si dovranno valutare le cause e gli eventuali effetti. Mi sono già attivata nel richiedere all'Arpa i dati delle analisi che si effettueranno. Mi piange il cuore nel vedere quella nube nera sul nostro cielo».









Ultimo aggiornamento: 14:47

