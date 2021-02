Principio d'incendio e fumo nell'appartamento, ma in casa c'è solo il gatto: salvato

Portogruaro - Esce fumo dall'appartamento, soccorsi mobilitati:salvato il gatto. I Vigili del fuoco e i sanitari del Suem sono intervenuti oggi pomeriggio a Portogruaro per il principio di incendio in una palazzina. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno notato il fumo uscire da un appartamento al secondo piano di via Verga. Immediato l'arrivo dei Vigili del fuoco di Portogruaro, raggiunti dai colleghi di San Vito al Tagliamento con una autopompa e dell'autoscala del Comando di Mestre. Con loro anche i sanitari del Pronto soccorso. Quando i Vigili del fuoco sono arrivati al secondo piano hanno trovato però la porta sbarrata. Riusciti a entrare in casa, hanno trovato solo un gatto che è stato portato in salvo.

Fortunatamente si è trattato di un principio di incendio sulle cui cause non c'è ancora chiarezza.

Ultimo aggiornamento: 16:31

