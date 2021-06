Maxi incendio nelle pertinenze di un edificio: distrutte due casette di legno, un'officina e tre automobili

GIULIANOVA - Un incendio si è sviluppato a Giulianova paese, nella parte alta.

Il fuoco si è sviluppato nelle pertinenze di un immobile, nei pressi della "Pizzeria del Popolo".

A quanto si sa, sono andati in fiamme due casette in legno e l'adiacente officina meccanica, oltre che tre automobili.

Una colonna di fumo nero si è levata molto alta, ben visibile anche dalle spiagge, oggi affollatissime.

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Incendio con esplosione ai Colli Aminei: donna e bimbo in ospedale L'INCENDIO Incendio a Napoli in casa a San Martino: un'anziana morta... IL FUOCO Polla, incendio in casa: ferito un uomoviveva in condizioni di...

Non si conoscono le origini del rogo e neanche le sue conseguenze precise.

Sul posto Vigili del fuoco, ambulanza medicalizzata del 118, carabinieri della locale stazione.

Il sindaco, Jwan Costantini, ha informato la popolazione che è necessario sospendere l'erogazione del gas, in via precauzionale: "Ci scusiamo per il disagio ed invitiamo i cittadini a chiudere le finestre e a non recarsi assolutamente nella zona dell'incendio".

Via del Popolo, del Campetto ed altre vie limitrofe sono interdette al traffico per agevolare il passaggio e l'intervento dei mezzi dei Vigili del Fuoco.

(Notizia in aggiornamento)