​Incendio nella notte all'hotel di lusso: evacuati 40 ospiti, nessun ferito

Paura ieri sera a Venezia : i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio presso l’(Isola delle rose) a: evacuati i circa 40 ospiti, nessuna persona è rimasta ferita. Scattato l’allarme antincendio, il personale dell’albergo ha fatto evacuare gli ospiti presenti nella struttura, facendoli confluire all’esterno nei punti di raccolta. L'allarme è scattato alle 22.40.I vigili del fuoco intervenuti con due autopompe lagunari e una motobarca da Marittima e 15 operatori, hanno subito individuato il problema, in una anomalia elettrica sviluppatesi in una controsoffittatura al secondo piano dell’albergo. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il rientro degli ospiti nell’albergo, eccetto nel piano interessato dal problema.