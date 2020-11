Incendio nel kartodromo durante prova nazionale, paura e danni ad Arce

Un incendio ha interessato, in mattinata, il circuito Valle del Liri ad Arce. Era in corso una prova nazionale, quando improvvisamente le fiamme hanno avvolto gli uffici e i depositi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma anche a carabinieri e la polizia locale. Ingenti i danni. Nel giro di un paio di ore il rogo è stato spento. Gli accertamenti per capire le cause sono in corso, tra le ipotesi al vaglio il corto circuito.

