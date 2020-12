Incendio a La Spezia, fiamme in casa per un cortocircuito alle luci dell'albero di Natale: feriti due vigili del fuoco

Grosso incendio in Centro a La Spezia. Probabilmente a causa di un cortocircuito all'impianto di illuminazione di una albero di Natale le fiamme si sono sprigionate in un appartamento di una palazzina in scalinata Quintino Sella del quartiere del Prione. Due vigili del fuoco, intervenuti per sedare il rogo, sono rimasti feriti.

L'incidente

Alcune famiglie sono state fatte sfollare. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Le fiamme vengono alimentate dal forte vento che sta frustando la provincia del Levante Ligure. Secondo quanto appreso, i vigili del fuoco rimasti feriti sono stati trasferiti all'ospedale cittadino. Oltre ai due vigili del fuoco rimasti feriti nelle operazioni di spegnimento dell'incendio sarebbero rimaste lievemente intossicate anche due persone che sono state ricoverate e già dimesse. I due sono stati accompagnati al centro della Croce Rossa dove si trovano alcuni degli sfollati.

