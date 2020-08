Pescara, incendio minaccia le case a Scafa: lanci d'acqua dall'elicottero

Alle ore 16 circa di oggi una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara, una del distaccamento di Alanno ed i volontari di Popoli sono intervenuti per un incendio di sterpaglie e un piccolo querceto in località Colle del Duca nel Comune di Scafa. Numerose le chiamate pervenute alla sala operativa dei Vigili del Fuoco in quanto le fiamme si stavano pericolosamente avvicinando ad alcune abitazioni. Si è alzato in volo l'elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco che ha supportato le squadre di terra con numerosi lanci di acqua dall'alto.Sul posto sono intervenute due squadre di volontari della Protezione civile oltre ai Carabinieri Forestali. Ultimo aggiornamento: 20:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA