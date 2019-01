Incendio sul monte Martica: «A fuoco 100 ettari di bosco». Canadair in azione, ipotesi dolosa

Incendio sul monte Martica, nel varesotto, dove 100 ettari di bosco sono andati in fumo, distrutti da un rogo scoppiato ieri sera. Sul posto sta operando un Canadair: i vigili del fuoco già da ieri stanno portando avanti le operazioni di spegnimento e a breve arriveranno altri tre mezzi aerei, tra cui due elicotteri del servizio antincendio regionale. Sono 130, tra vigili del fuoco e volontari, le persone impegnate per cercare di domare le fiamme, con i vigili del fuoco che stanno indagando per accertare le cause del rogo e non escludono l'ipotesi dolosa.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha raggiunto il centro di coordinamento dei vigili del fuoco. «C'è un incendio molto esteso - ha spiegato il governatore che abita in zona -. Le misurazioni fatte con un drone stamattina alle 6 parlano di 4 km di perimetro e 94 ettari bruciati. È un fronte di centinaia di metri che avanza rapidamente da cui stanno scappando anche i cinghiali».



Sul posto, oltre a Fontana, si trovano anche il presidente del parco regionale del Campo dei Fiori Giuseppe Barra e il consigliere regionale Giacomo Cosentino. «Fortunatamente la vegetazione è un po' rada e quindi le fiamme sono abbastanza basse, ed è calato il vento. Al momento - ha aggiunto - sono al lavoro tre elicotteri e un canadair e un altro mi hanno detto che è in arrivo».

