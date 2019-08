Tre uomini, richiedenti asilo, sono stati denunciati dalla Polizia Locale di Monza per aver appiccato un incendio nel Parco di Monza, ieri sera, per «girare un video con il telefonino», come loro stessi avrebbero ammesso successivamente.



Le fiamme, spente dai vigili del fuoco quando erano ancora di lieve entità, sono state segnalate dai residenti della zona che hanno notato il fumo levarsi dagli alberi.

Lunedì 26 Agosto 2019, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 09:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA