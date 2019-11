Roma, fiamme alla caffetteria antifascista Pecora Elettrica: doveva riaprire domani dopo l'incendio di aprile

Doveva riaprire domani dopo una chiusura forzata dalla scorsa primavera, ma non c'è pace per la libreria bistrot antifascista La Pecora Elettrica che ha subito un nuovo attentato la scorsa notte. Sul posto carabinieri della compagnia Casilina e vigili del fuoco. Da chiarire le cause dell'incendio. Non si esclude la pista dolosa. Ancora un incendio a La Pecora Elettrica, storica libreria caffetteria romana indipendente di via delle Palme a Centocelle, locale già distrutto dalle fiamme di un incendio la notte del 25 aprile. Tante le attestazioni di solidarietà da parte di comitati di quartiere e di istituzioni.

«Ancora un attentato di chiara matrice fascista a La pecora elettrica. Esprimiamo vicinanza e solidarietà per l'incendio appiccato alla libreria di Centocelle, luogo di incontro sociale e scambio culturale». Lo dichiara in una nota il gruppo del Pd del Campidoglio. «Chiediamo che sia fatta luce sull'accaduto e identificati i responsabili - prosegue la nota -. Chi dà fuoco alla cultura brucia non solo i libri ma riduce in cenere anche il rispetto, la libertà e i diritti dei cittadini romani».

