Incendio al ristorante Zuma di Roma, chiuso il locale dei vip: fiamme partite dalla cucina

Incendio al ristorante Zuma di Roma. Addio cena sabato sera al ristorante fusion giapponese, esclusivo locale panoramico nel centro della Capitale, in via della Fontenella di Borghese a palazzo Fendi, a due passi da via del Corso. Uno dei preferiti da attori, calciatori e modelle. E' la sede romana, dotato anche di roof top, di una catena che comprende locali a Londra, Miami, Dubai, New York e Hong Kong. Una scommessa vinta dallo chef tedesco Rainer Becker, divenuto ricchissimo imprenditore grazie a 32 ristoranti in 11 paesi: 200 milioni di euro di fatturato l’anno e 2500 dipendenti. I cinque anni trascorsi a Tokyo gli hanno permesso di sviluppare una profonda conoscenza della cucina giapponese che viene proposta nei suoi ristoranti

Incendio Zuma Roma, cosa è successo

A quanto si apprende, è divampata una fiammata in cucina che ha provocato del fumo, facendo scattare l'allarme.

I clienti in attesa non sono potuti entrare e l'attività del locale si è fermata per consentire al personale di riportare la situazione alla normalità.

La comunicazione del ristorante

"Siamo dispiaciuti, ma per problemi tecnici al sistema di aereazione siamo costretti a chiudere stasera e domani a pranzo. Vi terremo aggiornati sui nostri canali per eventuali cambiamenti. Tutte le prenotazioni verranno contattate personalmente dal nostro team. Ci scusiamo per l'imprevisto". Questa la comunicazione attraverso le stories instagram del ristorante.