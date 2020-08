Incendio in un capannone agricolo: strage di galline

Fiamme in un capannone agricolo di Rocca Pia, situato in via Del Castello, nell’immediata periferia del paese. Muoiono bruciate 20 galline. Il rogo ha lambito la pineta circostante. Danni ingenti alla struttura. Fortunatamente, nessun ferito. E’ successo in tarda serata. In base a una prima ricostruzione dell’episodio, l’incendio si sarebbe sviluppato a causa di alcune bombole del gas, posizionate nel capannone. Sul posto, per le operazioni di spegnimento, si sono recati i vigili del fuoco di Castel di Sangro, insieme ai colleghi di Sulmona. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, agli ordini del capitano Fabio Castagna. Ultimo aggiornamento: 22:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA