Roma, incendio a Ponte di Nona: i vigili del fuoco salvano venti cuccioli di cane intrappolati

Venti cuccioli di cane sono stati salvati da morte sicura grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Roma in zona Ponte di Nona. L'allarme è nato in seguito a un vasto incendio di sterpaglie che si è sviluppato oggi presso alcuni insediamenti agricoli. I vigili del fuoco, spiegano in un tweet, sono al lavoro con tre squadre e un elicottero e, in particolare, sono riusciti a preservare dalle fiamme cinque capannoni: in uno, adibito a canile, hanno salvato 20 cuccioli.

