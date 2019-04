Taranto, incendio in appartamento al quinto piano: due morti VIDEO

arebbero due anziani coniugi.



Il corpo della donna è stato trovato dai soccorritori all'interno dell'appartamento in cui si sono sviluppate le fiamme, mentre quello dell'uomo è stato trovato sulle scale dello stabile, tra il terzo e quarto piano. Dall'edificio, che è stato evacuato, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una persona disabile. Il rogo sarebbe stato originato da un corto circuito a un condizionatore d'aria.

Ci sono duenell'di un appartamento a. Il rogo è divampato questa mattina in una abitazione al quarto piano di un edificio del rione Paolo VI. Forse a causa di un corto circuito si è originato un incendio che ha interessato i mobili di una stanza e poi si è propagato al resto dell'abitazione. Fiamme altissime, seguite da un denso fumo nero, erano visibili dalla finestra dell'appartamento. Le vittime sSul posto, in via XXV aprile, sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, ambulanze del 118, la Polizia di Stato, carabinieri e vigili urbani. Sono stati alcuni vicini a dare l'allarme. Alcuni video amatoriali hanno documentato in diretta Facebook l'intervento dei vigili del fuoco e le operazioni di spegnimento all'esterno dello stabile