Usa, incendio doloso alla «Chiesa di Satana». La polizia: «Cause del gesto sconosciute»

Un incendio doloso ha distrutto la casa dell'attore Matthew Camp, uno dei punti di ritrovo della «Chiesa di Satana. È accaduto a Poughkeepsie, nello Stato di New York, Stati Uniti: lo scorso giovedì infatti, un uomo con il volto coperto ha percorso la South Clinton Street con due taniche di benzina. Entrato nella veranda dell'edificio, l'uomo ha versato il carburante a terra e sull'entrata anteriore, appiccando subito dopo il fuoco. Il rogo ha rapidamente avvolto la casa, mentre all'interno vi era anche il proprietario Matthew Camp, che si è salvato per miracolo.

Dall'aspetto vagamente gotico, l'abitazione dell'uomo fungeva anche da ritrovo per la comunità locale della «Chiesa di Satana». Nota come la «Casa di Halloween», la «Casa degli Inferi» o la «Casa delle Streghe», per molto tempo l'abitazione è stata di proprietà di Joseph Mendillo, noto sacerdote nella Chiesa di Satana conosciuto come Joe Netherworld.

Contrariamente al loro nome, tuttavia, gli adepti dell'associazione sottolineano che il loro culto non si basa sull'adorazione del Diavolo, bensì su una filosofia atea fondata sull'individuo, sulla libertà e la realizzazione di sé. Sono ancora sconosciute le cause del gesto, anche se il responsabile mascherato è stato comunque ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Nonostante tutto, il proprietario dell'abitazione Matthew Camp - pornoattore omosessuale - su Instagram ha parlato di un possibile crimine d'odio. Più cauto il parere degli inquirenti, che hanno dichiarato: «Non abbiamo idea di quale sia il motivo. Stiamo ancora indagando e cercando di identificare la persona nel video», ha concluso il detective Matt Clark, del Dipartimento di Polizia di Poughkeepsie.

Ultimo aggiornamento: 18:04

