Incendio lungo il viadotto della Magliana: interviene anche l'elicottero

Rogo lungo il viadotto della Magliana a Roma: dal pomeriggio le fiamme si sono via allargate incenerendo sterpaglie e minacciando uno sfasciacarrozze nei pressi di del Cappellaccio. In azione 3 squadre e 3 autobotti del Comando Provinciale dei vigili del fuoco della Capitale e l'elicottero Drago 57 coordinati dai funzionari che devono anche valutare i rischi per la viabilità.

Ultimo aggiornamento: 20:55

