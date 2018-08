Yacht di 10 metri in fiamme nella â€‹laguna di Grado: a bordo 7 persone

GORIZIA - Uno yacht di dieci metri è andato a fuoco oggi mentre navigava nel canale di Porto Buso, nella laguna del centro turistico di Grado (Gorizia). Nel dettaglio, sette persone - tutte italiane - sono riuscite a mettersi in salvo, un'altra è rimasta intossicata ossia il comandante dell'imbarcazione a causa del gran fumo sprigionato dalle fiamme.



L'incidente è avvenuto questo pomeriggio mentre l'imbarcazione stava navigando nel canale. All'improvviso fiamme si sono sprigionate dal vano motore. Immediatamente le persone a bordo hanno allertato i soccorsi che sono giunti in pochi minuti. Sul posto hanno operato squadre dei vigili del fuoco provenienti da più distaccamenti dei comandi di Gorizia, Udine e Trieste e anche la guardia costiera da Lignano. Le persone a bordo, intanto, erano riuscite a mettersi in salvo autonomamente nel frequentato canale. L'imbarcazione, invece, è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Sabato 18 Agosto 2018, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 10:18

