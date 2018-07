Crolla il costone di Chiaia di Luna: da Ponza a Positano, i paradisi al collasso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 21 Luglio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2018 07:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sono bastati 17 anni per mettere in sicurezza il costone che sovrasta Chiaia di Luna, la spiaggia più bella di Ponza. Ieri una nuova frana, tre persone salve per miracolo e, non appena la polvere si è adagiata al suolo, come ogni giorno sono sbucate sdraio e ombrelloni e, soprattutto, tanti bagnanti. Eppure su quella spiaggia nel 2001 fu travolta e uccisa da una frana una studentessa di 26 anni, Alessandra Pioli di Lucca.Chiaia di Luna, comunque, è l'emblema di quanto accade quotidianamente lungo tutta la costa italiana. Uno, due, cento, mille paradisi sono interessati da divieti e da interdizioni ma continuano ad essere frequentati. A guardare i faldoni delle ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto non c'è un solo chilometro di costa alta non interessato da movimenti franosi, smottamenti, erosione. Di tutto di più. Insomma l'Italia cade a pezzi e, quello che è peggio, è che la cosa non sembra interessare nessuno. Tutto resta com'è al di là dei controlli di routine. Il fatto è che l'autorità marittima emette l'ordinanza di interdizione, il Comune competente piazza qualche cartello, ma poi scompare tutto e tutto resta sospeso fino alla prossima frana. La riprova di tutto questo la si ritrova, puntuale, proprio nelle ordinanze emesse dalle direzioni marittime e che riguardano l'estate sicura. Non è un caso, infatti, che proprio nelle ordinanze viene chiesto si sindaci la massima pubblicità nei pressi di zone interessati da divieti e da limitazioni.