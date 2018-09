CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Settembre 2018, 08:00

Hanno resistito agli agenti del tempo, ma potrebbero crollare miseramente perché - complice lo sfruttamento eccessivo del suolo - sono letteralmente costruiti sulla sabbia. O, quando va bene, su pietre friabili come il tufo. Ispra ha calcolato che un terzo dei monumenti della Campania è vulnerabile perché innalzato in luoghi ad alto il rischio idrogeologico o quello sismico. Ci sono, infatti, 1.154 tra chiese, edifici di pregio o statue che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha catalogato come beni a «rischio frana elevato» o «molto elevato». Un numero che quasi si triplica, portando la cifra a 3189, se si considerano anche i siti la cui pericolosità viene considerata come «media» o «moderata». In sintesi, il 35,9 per cento del totale presente in regione.