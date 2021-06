Incidente sull'A14, due morti e un ferito grave. Il tamponamento tra camion, auto e moto in coda per un cantiere. Autostrada chiusa

Un grave incidente è avvenuto attorno alle 12.30 sull'autostrada A14. Due morti e un ferito, tre mezzi pesanti coinvolti e uno che ha preso fuoco. Il tamponamento che ha dato origine all'inferno è avvenuto durante una coda per i cantieri. Per permettere i soccorsi è stato chiuso il tratto autostradale, lunghe file in un'area già sotto stress per i cantieri aperti per i lavori di manutenzione delle gallerie.

Incidente sull'A14, operazioni in corso

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un camion. Sul posto vigili del fuoco, soccorso sanitari e meccanici, pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Al momento all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano più di 3 chilometri di coda. In corrispondenza dell’uscita obbligatoria di San Benedetto del Tronto si registrano 2 km di coda.

Agli utenti diretti verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Val Vibrata, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.

