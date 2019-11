Incidente sull'A1 vicino Roma: scontro tra pullman, tir e auto, un morto. Traffico in tilt

Incidente sull'autostrada A1 tra un pullman, un autoarticolato e un'auto: un uomo ha perso la vita. È successo in direzione sud, km 5.64, altezza area servizio Prenestina. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, con supporto di autogrue e carro fiamma. L'autostrada è chiusa nel senso coinvolto dall'incidente e riaperta dopo circa due ore e mezza. Disagi per il traffico con oltre 4 chilometri di coda.

A perdere la vita sarebbe stato uno dei due occupanti del furgone, un uomo di circa quarant'anni. Due le persone ferite, immediatamente trasportate in ospedale. Una di esse è stata soccorsa grazie a un'eliambulanza. Incolumi le persone a bordo dell'autobus che sono state trasportate con pullman sostitutivo. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 oltre a quelli della polizia stradale e al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. I tecnici sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente.

