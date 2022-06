Incidente sull'A1: Enrica Macci e Serena Ursillo morte nella Panda schiacciata dai camion. Chi erano le due romane vittime dello schianto

Serena Ursillo, di Sant'Angelo Romano, ed Enrica Macci, 49 anni, di Tivoli, non sono mai arrivate in Toscana al corso per allenatori di pallavolo, lo sport che le appassionava fin da ragazze. La loro Panda è restata intrappolata nell'incidente che ieri a Cetona (Siena), intorno alle 14.30, ha tagliato in due l'Autostrada del Sole tra i caselli di Fabro e Chiusi: coinvolti tre camion e cinque auto. Oltre alle due donne morte si contano quattro feriti gravi Le salme delle due amiche sono state trasferite nell’obitorio dell’ospedale di Siena, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Colossale la coda (15 chilometri) che ha bloccato l'A1 interrompendo la viabilità fra nord e sud Italia.

Serena Ursillo aveva giocato e poi allenato nell'Amerina Volley, l'altra sua grande passione era la batteria e aveva fatto parte di numerose band fra Lazio e Umbria. Sulla sua pagina facebook anche le foto del "pellegrinaggi" in luoghi storici del rock come Penny Lane a Liverpool.

Oltre che giocatrice di volley, Enrica Macci era - si legge nel profilo del Giardino dei libri - era "psicologa dello Sport e del Benessere, allenatrice di pallavolo e si occupa da anni di migliorare la prestazione sportiva. Ha seguito diversi atleti professionisti ed è autrice e co-autrice di numerosi articoli. Il lavoro da ricercatore nel campo delle Neuroscienze Cognitive, le ha permesso di sviluppare nuove metodologie di allenamento mentale. Recentemente, ha messo a punto un protocollo di lavoro basato su una fusione di tecniche di tipo corporeo e non, che si integrano ottimamente al lavoro sportivo sia con gli atleti sia con persone che vogliono migliorare il benessere psicofisico. Nello sport, ha iniziato con l'Atletica Leggera ed ha militato per molti anni in campionati del volley. Ha praticato a livello amatoriale Biathlon Atletico e Tiro a Segno. Negli ultimi anni è diventata appassionata e praticante di Speleologia, Alpinismo e Torrentismo.psicologa dello sport e autrice anche di pubblicazioni in materia, aveva allenato in diverse società del centro Italia”.

Fra i suoi libri "Migliora la Tua Attenzione nello Sport e nelle Prestazioni" pubblicato nel 2018.

Le due amiche da qualche anno si erano trasferite in Umbria.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia stradale di Orvieto chiamata alla gestione dell'incidente sotto il coordinamento del sostituto commissario Stefano Spagnoli, nel tratto era in atto un rallentamento della viabilità, un incolonnamento, sulle cui cause si sta ancora cercando di far luce, quando un autoarticolato ha tamponato violentemente due auto spingendole, e di fatto schiacciandole, addosso a un altro mezzo pesante. Il tir tamponato è finito a sua volta per colpire un altro mezzo pesante coinvolgendo nell'impatto anche due autovetture che si trovavano sulla corsia di sorpasso. Ed è proprio tra gli occupanti delle auto finite in mezzo al maxi tamponamento che il bilancio dell'incidente è apparso ai primi soccorritori subito gravissimo. Sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco da Arezzo, Orvieto, Perugia e Siena e una task force della Direzione di Tronco di Firenze con un dispiegamento complessivo di 19 mezzi.

Due uomini di 38 e 42 anni sono stati estratti dalle lamiere e grazie all'elisoccorso di Grosseto sono stati trasferiti all'ospedale Le Scotte di Siena. Hanno riportato fratture multiple ma non sarebbero in pericolo di vita restando tuttavia ricoverati in osservazione. Altre due persone, rimaste ferite in modo giudicato grave dal personale sanitario soccorritore sarebbero state trasportate via in ambulanza con codice rosso. Intervenuti, oltre alla Polizia Stradale di Orvieto, equipaggi del 118 Umbria con ambulanze di Fabro, Orvieto e Città della Pieve.

E' arrivato anche il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena Nicola Marini ed il sostituto procuratore Niccolò Ludovici competenti per territorio poiché l'incidente è avvenuto nel comune di Cetona (Siena).



LA VIABILITÀ

A seguito dell'incidente il tratto autostradale è rimasto chiuso per ore provocando enormi disagi alla viabilità e lunghe code di traffico verso Firenze e in direzione della Capitale. Solo alle 19.30 è stata riattivata la circolazione ma intorno alle 20.34 si contavano ancora 15 chilometri di coda.