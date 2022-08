Grave incidente stradale lungo l'autostrada A21 Piacenza-Brescia vicino al comune di Caorso, in provincia di Piacenza. Al chilometro 179 nord a causa dello scontro tra due mezzi pesanti, uno di questi, una cisterna carica di bitume infiammabile, si è incendiata. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola insieme ai mezzi del 118 e all'eliambulanza. L'autostrada è stata chiusa dalla polizia stradale di Cremona in entrambe le direzioni. Ancora non si hanno notizie delle condizioni dei conducenti. Pare comunque che vi siano diversi feriti e probabilmente anche delle vittime.

