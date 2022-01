Tamponamento choc sulla A28, morte due donne: due feriti, grave un neonato

Grave incidente sull'autostrada A28 poco dopo le 20.30 di domenica sera, 30 gennaio 2022, tra Villotta e Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Il bilancio è tragico: due donne sono morte e altre due persone sono ferite. Tra i feriti anche un neonato, in gravi condizioni. Lo riporta il quotidiano Il Gazzettino.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Schianto fatale scooter-auto a Giugliano, perde la vita un 25enne L'INCIDENTE Incidente mortale a Campagna: anziano deceduto

Antonella, investita e uccisa da un'auto: si è costituito il pirata della strada. È un 27enne

L'auto su cui viaggiavano le quattro persone, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata tamponata e trascinata per alcuni metri da un'altra auto, che si è poi cappottata. Nell'impatto colpita anche una terza auto. Il tratto in direzione Conegliano è stato a lungo chiuso, così come lo svincolo di Villotta, sempre in direzione Conegliano.