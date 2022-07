Incidente in A4, auto vola nella corsia opposta e colpisce un'autocisterna: gravissimo il conducente

Pauroso incidente oggi sulla autostrada A4, all'altezza della stazione di servizio di Fratta, in direzione Trieste. Intorno alle 6.45 un'auto è finita nella corsia opposta di marcia, schiantandosi a fortissima velocità contro un'autocisterna. Secondo le prime ricostruzioni, la macchina sarebbe letteralmente "volata" nell'altra corsia, finendo per ribaltarsi dopo lo schianto. Il conducente è ferito in modo grave.

Incidente in autostrada A4: cosa è successo

Sul posto i soccorsi dei pompieri, del Suem 118, della polstrada e del personale di Autovie venete. Alle ore 8.30 la viabilità risulta ancora bloccata in entrambi i sensi di marcia per la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza dell'area.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma secondo le prime ipotesi il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro un'autocisterna che trasportava gas butano liquido nella corsia opposta. Il guidatore, una volta estratto dal veicolo, è stato trasferito all'ospedale di Mestre in gravi condizioni.