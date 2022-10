Incidente A4, morta Romina Bannini: aveva 36 anni era stata estratta viva dalle lamiere ma non ce l'ha fatta

Incidente A4 - È morta anche la settima vittima dell'incidente sull'autostrada A4 che si è verificato lo scorso 7 ottobre. È stata accertata nel pomeriggio la morte di Romina Bannini. Era un'educatrice di 36 anni. Anche lei è morta nel terribile impatto del furgone proveniente da Riccione e diretto in Carnia che è finito contro un camion. Lo ha comunicato l'azienda Ulss della Marca Trevigiana, che ha concluso la procedura di accertamento della morte.

Bannini era stata ricoverata all'ospedale Cà Foncello di Treviso dopo essere stata estratta, viva ma in condizioni gravissime, dall'abitacolo del mezzo. I familiari, su richiesta espressa in passato da lei stessa, hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Incidente A4, chi sono le vittime: dall'ex sindaco ai fidanzati. L'ultimo post di Alfredo «Rossella, il mio amore»

Incidente A4, il tratto maledetto di autostrada tra San Donà di Piave e Portogruaro: nel 2022 già 16 morti

Seduta nell'ultima fila di sedili, Romina era stata estratta venerdì ancora viva dalle lamiere del pulmino. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso, le sue condizioni erano risultate subito gravissime. Era la coordinatrice dell'area educativa della cooperativa «Cuore 21» - il braccio operativo dell'associazione «Centro 21» di Riccione - realtà che si prende cura di persone con sindrome di Down e che lei stessa aveva contribuito a fondare.

Bannini era in viaggio con la comitiva romagnola diretta a Lauco, in provincia di Udine, per partecipare all'iniziativa «Ventuno cuori in osteria» organizzata con il centro per l'educazione "Zaffiria" di Rimini. Con lei le vittime dell'incidente di venerdì in A4 sono sette. Spezzate le vite di tutti gli occupanti del furgone che si è schiantato contro il tir. Si tratta di Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione, alla guida del mezzo, e quattro ragazze e un ragazzo di «Centro 21-Cuore 21»: Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri.