Doppio schianto in autostrada, in carreggiata volano pezzi di camion

Venerdì 27 Aprile 2018, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 20:34

Due schianti sull'autostrada A4, lunghe code tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Portogruaro. Erano da poco passate le 16 quando due mezzi pesanti si sono tamponati lungo la A4, al chilometro 447 della carreggiata in direzione di Trieste. Nel botto dai due mezzi sono partiti diversi pezzi, finiti poi in mezzo all'autostrada. Nessuno è rimasto ferito ma dalla centrale operativa hanno allertato anche il 118.Inevitabili leper chi si dirige verso est, con diversi mezzi pesanti incolonnati. Due chilometri più avanti si è verificato un altro incidente, sempre tra. Anche in questo caso si è trattato di un tamponamento che fortunatamente non ha provocato feriti. Conseguenze invece per gli utenti che si sono ritrovati nuovamente in colonna. Sul posto sono arrivati i mezzi del soccorso stradale con gli ausiliari del traffico e la Polizia stradale.