Incidente a Alcamo, Fabio Provenzano scortato dai Carabinieri in ospedale per proteggerlo dai parenti dell'ex moglie

Domenica 14 Luglio 2019, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 14-07-2019 11:27

, il papà di, stava guidando mentre registrava con lo smartphone un video in diretta su Facebook . Il video, poi rimosso dai social così come il profilo di Provenzano, è stato girato pochi istanti prima dell'all'altezza di Alcamo che ha provocato la morte del ragazzino di 14 anni e ridotto in gravi condizioni lo stesso padre e il figlio minore.Per trasferiredall'ospedale di Partinico al Villa Sofia di Palermo è stato necessario l'intervento dei carabinieri, come si legge su Custonaci Web. L'intervento dei militari, a quanto si apprende, è stato richiesto per evitare che i parenti dell'ex moglie dell'uomo gli si scagliassero contro, ritenendolo responsabile della morte del figlio Francesco e delle gravi condizioni in cui versa Antonino, il bambino di nove anni che ha riportato danni cerebrali ritenuti irreversibili dai medici del Trauma Center dell'ospedale di Palermo.