Brutto incidente ieri sera in Piemonte in provincia di Alessandria. In uno scontro frontale sulla provinciale tra Terzo e Montabone sono morte due persone e altre due sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.