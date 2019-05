Coppia finisce fuoristrada in auto: Mara muore a 24 anni, tre giorni dopo il fidanzato

Sabato notte sono finiti fuori strada con la loro auto. Un incidente terribile. Marco è morto sul colpo, Mara, la fidanzata, era finita all'ospedale in gravissime condizioni. A distanza di 3 giorni, però, anche lei non ce l'ha fatta. Diventa ancora più pesante il bilancio dell'incidente stradale di sabato sera ad, sulla strada provinciale 18 Altamura-Foresta Mercadante.Nella notte è morta, 24 anni, le cui condizioni si erano subito presentate critiche. Non è stato possibile salvarla per i medici delnonostante tutti i tentativi poiché le lesioni erano gravissime e le condizioni disperate.Era morto sul colpo, invece, il fidanzato, 27 anni, che era alla guida dellauscita di strada per cause da accertare. Al momento dell'incidente era in atto un forte temporale e sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti della polizia locale di Altamura. La tragedia ha suscitato grandissima commozione.Decine i messaggi sui social degli amici. "Siete insieme ed ora niente e nessuno potrà dividervi"; "La vita vi ha uniti ma nemmeno la morte vi ha separati, riposate in pace meravigliosi ragazzi".