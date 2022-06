Ancona, auto centra un camper in sosta poi travolge e uccide uomo e donna in bicicletta

MONTEMARCIANO - Stavano pedalando in bicicletta verso casa quando un’auto fuori controllo li ha sorpresi alle spalle. Non hanno fatto neppure in tempo ad accorgersene: nessuna possibilità di schivarla. La Fiat Panda li ha centrati in pieno, scaraventandoli a una ventina di metri di distanza dal punto dell’impatto, poi è finita fuori strada, sulla sua destra: prima ha urtato un camper in sosta, poi ha travolto un parchimetro, infine si è ribaltata.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Finanziere morto sulla Cilentana: incidente frontale tra due auto L'INCIDENTE Incidente a Casoria, pastore tedesco muore per salvare il padrone STATI UNITI Mette la figlia nel seggiolino senza protezioni, bambina di 10 mesi...

Pastore tedesco muore per salvare il padrone, gli ha fatto scudo con il corpo prima che fosse investito da una moto

L'incidente nell'Anconetano

Dall’auto sono uscite illese una donna di 38 anni, dipendente di uno chalet di Marina di Montemarciano, e la figlia di 7. Sono morti sul colpo, invece, i due ciclisti, una 39enne (S.V. le iniziali) e un 42enne (A.C.), conviventi a Montemarciano, vittime del tragico incidente stradale avvenuto ieri sera, attorno alle 23,30, sul lungomare di Marina di Montemarciano, tra gli stabilimenti Nialtri e Lo Chalet. Sia l’auto che le due biciclette viaggiavano in direzione Ancona, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Montemarciano e del Norm di Senigallia, che a terra non avrebbero trovato segni di frenata. Tempestivi sono stati i soccorsi del 118, sopraggiunti insieme ai vigili del fuoco di Senigallia, ma non c’è stato nulla da fare per salvare la vita alla coppia di ciclisti.