Roma, incidente con la Vespa per Andrea Salerno. Il direttore di La7: «Roma ci addestra al motocross»

Incidente per Andrea Salerno a Roma: il direttore di La7 nel pomeriggio di ieri è caduto con la sua Vespa in una buca ed è stato ricoverato in osservazione all'ospedale San Giovanni. Le sue condizioni sono stabili, ma Salerno si è sentito di affidare a Twitter uno sfogo contro la situazione delle strade a Roma. «Quando un uomo con la vespa regolare, incontra una buca irregolare, l’uomo con la vespa si fa parecchio male - ha scritto - Grazie a tutti per i messaggi. Grazie ai medici. E grazie @Roma per come ci addestri tutti al motocross...».



