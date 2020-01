Incidente mentre vanno al veglione di Capodanno, auto le tampona: morta una donna, l'altra ferita

BUTTRIO (UDINE) - Tragedia nella notte dei 31 dicembre in provincia di Udine. Un terribile incidente ha spezzato la vita di una donna. In programma il veglione con amici e parenti, ma la loro corsa si è fermata a Buttrio trasformandosi in tragedia. A perdere la vita in uno spaventoso tamponamento una donna, passeggera in una Fiat Panda condotta da una 35enne.

La coppia di donne verso le 20.15 stava percorrendo la strada regionale 56 quando, in prossimità dello stabilimento della Danieli, sono state tamponate da una Audi A6 alla cui guida c'era un uomo. Un botto impressionante, nel quale le due donne sono rimaste incastrate tra l'abitacolo completamente deformato. Suo posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri e i sanitari con l'ambulanza e l'elicottero. Tutti sono stati trasferiti al Santa Maria della Misericordia di Udine, ma nel tragitto la donna che sedeva sul lato passeggero è deceduta. Gravi le condizioni della 35enne, scioccato l'uomo.

Ultimo aggiornamento: 11:04

