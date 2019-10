È di due morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio nel tratto che da Massafra porta a Chiatona nel Tarantino. A scontrarsi frontalmente una Mazda e una Toyota Yaris. A quanto si è appreso, sono morti sul colpo i conducenti delle due auto, un uomo e una donna, mentre i 4 feriti sono stati condotti in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti agenti della Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri e i sanitari del 118.

Le vittime sono, 78enne di, che era alla guida della, e Donato Milano, 40enne di Palagiano. conducente della. La vittima e i quattro feriti erano a bordo della Mazda, diretti a Taranto per assistere al giuramento degli avieri. Non lontano dal luogo dello scontro frontale, nei pressi dell'incrocio di contrada Pezzarossa, meno di due mesi fa si verificò un altro incidente stradale in cui morirono due giovani di Massafra di 18 e 19 anni.