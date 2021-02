Violento scontro tra due auto: tre feriti, mezzi distrutti

PADOVA - Questa mattina 20 febbraio pauroso incidente in via Vittorio Veneto a Padova. I vigili del fuoco e i sanitari sono intervenuti per il violento scontro tra due auto, una Vw Golf e una Bmw GT: tre i feriti.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale sanitario del SUEM, nel soccorsoi.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili fuoco sono terminate dopo circa un'ora.

