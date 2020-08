Roma, incidente fra una Smart e un camion sull'A1: auto in fiamme, morto il conducente

Incidente mortale stamane sull'A1, diramazione Roma Sud all'altezza di Torrenova, tra una Smart e un camion. Nello scontro ha perso la vita il conducente dell'auto, che è andata completamente in fiamme. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, il 118 e ora sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale per stabilire le cause.

LEGGI ANCHE Roma, incidente con la Smart sul Gra: muore una promessa del calcio

Alle 11.20 circa, sulla diramazione Roma Sud, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con il Grande Raccordo Anulare e Torrenova, in direzione dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, a causa dell'incidente avvenuto al km 17. Lo si apprende da una nota di Autostrade. Si registrano lunghe code. Agli utenti che dal Gra sono diretti verso la A1 Milano-Napoli viene consigliato di raggiungere la barriera di Roma est, sulla A24 Roma-Teramo, da cui proseguire in direzione della A1 Roma-Napoli.

Ultimo aggiornamento: 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA