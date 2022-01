Incidente sull'autostrada A28: morte due donne, gravissimo un neonato

È tragico il bilancio dell’incidente fra tre auto avvenuto nella serata di oggi, 30 gennaio - verso le 20 - sull’autostrada A28 tra Villotta e Azzano Decimo, in Friuli Venezia Giulia.

Due donne sono decedute e altre due persone sono ferite (un neonato in maniera molto grave, ma è in ospedale anche un altro bambino). Tutte e quattro viaggiavano nella stessa auto - una utilitaria - che, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe stata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati