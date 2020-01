Incidente sull'autostrada A28, 86enne muore nell'auto ribaltata: ferita la figlia. L'auto si è ribaltata sull'autostrada A28 nel tratto compreso tra le uscite di Fontanafredda e Sacile Est, in direzione di Conegliano, in provincia di Treviso. Un anziano di 86 anni, originario della Carnia ma residente a Treviso, ha perso la vita a causa dello schianto. La figlia, che viaggiava con lui, è in gravi condizioni. Coinvolti anche una seconda vettura e un mezzo pesante.

L'incidente è avvenuto attorno alle 12 di oggi. Sul posto, oltre alla polizia stradale e ai vigili del fuoco, anche l'elicottero del 118. L'autostrada è stata chiusa in direzione di Conegliano per agevolare i soccorsi. Sono state segnalate lunghe code anche sulla Pontebbana, dal momento che il flusso di traffico è stato deviato sulla viabilità ordinaria.

Ultimo aggiornamento: 16:30

