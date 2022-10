Incidente A4, non si accorge del Tir fermo e finisce sotto il rimorchio: conducente morto schiacciato

È morto in auto schiacciato sotto al Tir: ancora un incidente nel tratto maledetto della A4. È accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 18 ottobre 2022, verso le ore 17, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro, in direzione di Trieste. In quel momento c'erano dei rallentamenti per un mezzo in panne. Secondo la prima sommaria ricostruzione, pare che il conducente dell'Audi non si sia accorto del Tir fermo finendo con l'auto sotto al rimorchio.

San Stino, incidente in autostrada A4

Immediata la richiesta di aiuto che è arrivata al 118 che ha inviato sul posto i sanitari con l'ambulanza e l'elicottero. Con loro anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale nonche gli ausiliari del traffico di Autovie Venete. I soccorritori stanno ancora lavorando per cercare di estrarre il conducente dell'auto da ciò che è rimasto dell'utilitaria. Il traffico è bloccato in direzione Trieste.