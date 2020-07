Maxi incidente tra Tir in A4: morto un autista, 3 feriti, 5 km di coda, autostrada chiusa

Incidente tra Tir in autostrada A4, traffico in tilt: un morto e tre feriti. Sono almeno due gli incidenti, a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro, che hanno nel pomeriggio hanno interessato la A4 nel tratto compreso tra San Donà di Piave e San Stino in direzione di Trieste. Al km 443 due Tir sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento: morto un autista. Un paio di chilometri più avanti un furgone con 5 persone a bordo si è conficcato sotto a un autoarticolato che lo precedeva: tre i feriti, tra cui un bambino di 9 anni e due adulti.

Muore travolto da un'auto sulla Pontina a Terracina: il ciclista abitava a poca distanza

Alcantara, operaio resta incastrato col braccio in un macchinario



E’ particolarmente complessa la rimozione dei due mezzi pesanti. Alle 17.45 ci sono ancora 5 km di coda all’uscita obbligatoria istituita da Autovie a San Donà di Piave. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da San Donà con i colleghi in elicottero oltre al personale del Suem e alla Polizia autostradale di San Donà e agli ausiliari del traffico.

L’autostrada è chiusa fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza e sono chiuse anche le entrate dei caselli di San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Sull’uscita obbligatoria a San Donà di Piave ci sono circa quattro chilometri di coda.

Ultimo aggiornamento: 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA