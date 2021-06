Incidente in autostrada, due morti e quattro feriti: una delle vittime è un ragazzo di 14 anni

Tragico incidente in Sicilia sull'autostrada A18, Catania-Messina, tra Fiumefreddo e Giardini Naxos in direzione della Citta dello Stretto. Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in seguito ad uno scontro tra due autovetture: le due vittime sono un ragazzo di appena 14 anni e un 48enne di Giardini Naxos, trasportato nel Pronto Soccorso dell'ospedale Cannizzaro e morto poco dopo l'arrivo al Trauma Center.

