Sabato 7 Aprile 2018, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 08:33

Morti sul colpo dopo un terribile schianto in A1. Due giovani residenti a Giugliano in Campania hanno perso la vita, la notte scorsa, lungo la corsia nord dell'autostrada Napoli-Roma in territorio di San Vittore del Lazio, nel Frusinate.La loro Porsche Cayenne, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della sottosezione A1 di Cassino della Polizia Stradale, dopo aver perso il controllo è finita in una scarpata e poi contro il new jersey in cemento. Uno dei due giovani è deceduto sul colpo mentre l'altro poco dopo l'arrivo all'ospedale di Cassino.